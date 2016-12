Actualidade

A decisão de São Tomé e Príncipe cortar relações diplomáticas com Taiwan "não é acidental", constituindo, "obviamente, um castigo" para a Presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, escreveu hoje um jornal do Partido Comunista Chinês (PCC).

O Governo são-tomense anunciou na terça-feira o corte com Taipé e o reconhecimento da República Popular da China, reduzindo para 21 o número de países que reconhecem Taiwan como uma entidade política soberana.

Para o Global Times, jornal em inglês do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC, "o corte de relações não é acidental".