A Amnistia Internacional denunciou hoje que crianças morrem, sofrem lesões "atrozes" e testemunham "cenas traumatizantes que ninguém deveria ver" em Mosul, cidade que o exército iraquiano tenta recuperar ao grupo radical Estado Islâmico.

Mosul, a segunda maior cidade do Iraque, foi palco de combates depois do lançamento, há dois meses, de uma ofensiva que visa expulsar os radicais do Estado Islâmico.

As forças armadas iraquianas, apoiadas por uma coligação internacional, conseguiram recuperar o controlo de zonas no leste da cidade, mas o Estado Islâmico continua a controlar o oeste e os combates na rua são descritos como bastante violentos.