Actualidade

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) vai abrir delegações na Austrália, Argentina e Tailândia no primeiro trimestre do próximo ano, disse, em entrevista à Lusa, o presidente, Miguel Frasquilho.

"Estamos nesta altura na fase de escolher ou de assinalar as datas no primeiro trimestre do próximo ano em que abriremos as delegações na Austrália, na Argentina e na Tailândia, são as únicas que nos faltam cumprir", no âmbito do plano estratégico, afirmou Miguel Frasquilho.

Em 2014, o presidente da AICEP apresentou um plano estratégico, que alarga a presença das delegações da agência no mundo.