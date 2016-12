Actualidade

Os Capitão Fausto tocam hoje no Coliseu de Lisboa, onde vão estar pela primeira vez em nome próprio e com uma atuação praticamente esgotada.

O palco estará montado no centro do Coliseu, no meio do público, e o grupo estará acompanhado de vários músicos convidados, de modo a aproximar as canções ao vivo do que foi gravado em estúdio.

A principal matéria deste concerto deverá ser "Capitão Fausto têm os dias contados", o terceiro álbum, que saiu na primavera e que é descrito pelo grupo como o mais melódico e complexo.