Actualidade

O pianista Filipe Melo e o baterista João Lobo conduzem hoje um concerto no Teatro Maria Matos, em Lisboa, com a música do compositor norte-americano Louis Thomas Hardin, que ficou conhecido como Moondog, nascido há cem anos.

"100 Moondog" é o título deste espectáculo que celebra o repertório de "um génio pouco conhecido e celebrado da música", como contou Filipe Melo à agência Lusa.

Moondog, que morreu em 1999 aos 83 anos, ficou conhecido também como o "Viking da 6.ª Avenida", por ter vivido durante vários anos como poeta e músico de rua, em Nova Iorque, envergando longas barbas e um chapéu com chifres.