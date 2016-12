Actualidade

Mais de 45 cientistas, entre os quais o português Agostinho Antunes, descodificaram o genoma dos pangolins malaio e chinês, e revelaram a existência de seis novas espécies destes mamíferos de escamas.

A investigação, que envolveu cientistas de 12 países, reuniu três pesquisas que foram agora publicados nas revistas científicas Genome Research, Scientific Reports e Molecular Ecology.

Em declarações à agência Lusa, o geneticista Agostinho Antunes, do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, explicou alguns dos principais avanços alcançados com esta investigação.