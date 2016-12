Actualidade

O Japão pagou a sua contribuição para a Unesco depois de ameaçar não o fazer pela inscrição na Memória do Mundo daquela organização de documentos relacionados com o Massacre de Nanjing, cometido pelas tropas japonesas entre 1937 e 1938.

O pagamento foi realizado no início da semana, depois de o Japão ter observado melhorias no sistema de registo de documentos na ONU, revelou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Fumio Kishida, numa conferência de imprensa, citado pela agência japonesa Kyodo.

O país asiático tinha solicitado à agência da ONU para a Educação, Ciência e Cultura una revisão do processo de seleção de documentos depois da integração no programa Memória do Mundo da Unesco de documentos da China relacionados com o Massacre de Nanjing, uma ofensiva militar japonesa que Pequim diz ter matado 300 mil pessoas em 1937.