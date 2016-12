Actualidade

As vendas na quadra natalícia estarão a subir entre 10% a 15% este ano, comparativamente ao ano anterior, disse à Lusa o vice-presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP).

"As informações que tenho recebido dos vários pontos do país são de que as vendas não estarão muito mal, estarão acima do ano passado, entre 10% a 15%", afirmou Vasco Mello.

"Há uma recuperação do consumo, nomeadamente no calçado, sendo certo que no vestuário e na eletrónica é menor", acrescentou o vice-presidente da confederação.