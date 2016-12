Actualidade

Há cada vez mais congregações missionárias em Macau, na esperança que o berço do catolicismo na Ásia seja uma porta de entrada na China, o gigante comunista por evangelizar.

São "nove ou dez" as congregações missionárias presentes em Macau, mais do que no passado, em parte devido à falta de padres na Diocese, mas também pelo interesse crescente na China, onde apenas a 'igreja patriótica' é autorizada, fazendo com que Macau seja o ponto mais próximo para chegar ao outro lado.

"Neste momento, em três ou quatro paróquias, são praticamente os religiosos [missionários] que estão a tomar conta. Há dez anos não era assim. Não é que tenha havido um aumento numérico muito grande, mas houve uma diminuição do clero diocesano e quem está a assumir os trabalhos pastorais são os religiosos", conta à Lusa o chanceler da Diocese de Macau, Manuel Machado.