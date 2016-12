Actualidade

Na época em que a repressão do catolicismo no Japão vitimou o jesuíta Cristóvão Ferreira, um outro missionário português conseguiu firmar com o imperador da China uma aproximação inédita, servindo-se da ciência e da cultura.

Nascido em São Martinho do Vale (Famalicão, perto do Porto), em 1646, Tomás Pereira integrou durante 35 anos a corte do imperador chinês Kangxi (1654 - 1722), cuja governação marca o início de uma era áurea da civilização chinesa.

O português foi professor de matemática de Kangxi, introduziu a música ocidental na China e desempenhou um papel importante nas negociações do primeiro acordo fronteiriço entre a China e a Rússia, em 1689.