Operação Marquês

A procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, decidiu manter o prazo (17 março de 2017) para terminar a investigação da Operação Marquês, que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates, adiantou à agência Lusa fonte da instituição.

"Face à informação recolhida, a Procuradora-Geral da República entende não se justificar qualquer reponderação do prazo estabelecido", disse à agência Lusa fonte da PGR, confirmando uma informação avançada pela rádio TSF.

A mesma fonte explicou que "a Procuradora-Geral da República foi informada pela equipa de magistrados afeta à investigação do ponto de situação do processo, tendo, assim, obtido uma informação pormenorizada e devidamente fundamentada relativamente ao estado do inquérito".