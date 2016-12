Actualidade

Pelo menos 17 pessoas, incluindo três polícias, morreram na quarta-feira em confrontos em Lisala, no noroeste da República Democrática do Congo, disse na quinta-feira à AFP o governador da província de Mongala, Bienvenu Esimba.

Estes confrontos foram provocados por ataques de seguidores de uma seita milenar armados com metralhadoras AK-47 e cujo guru, Wami-Nene, - morto na quarta-feira - via no fim do mandato do Presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, a 20 de dezembro, o início do fim dos tempos, segundo Esimba e um padre católico local.

Segundo Esimba, os elementos da seita atearam fogo a 47 casas e atacaram um mercado antes de tomarem de assalto os locais da Comissão eleitoral nacional independente (Ceni), tornada "inútil".