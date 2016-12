Actualidade

Mais de 600 reclusos solicitaram este ano pedidos de indulto por ocasião do Natal, os quais serão analisados e decididos hoje, no palácio de Belém, pelo Presidente da República após um encontro com a ministra da Justiça.

Segundo um comunicado divulgado hoje pelo Ministério da Justiça, registaram-se este ano 620 pedidos de indulto, o que representa 4,35% da população prisional (14.250 reclusos).

A maioria dos pedidos (581) diz respeito a penas de prisão e foi solicitada por indivíduos do sexo masculino (574).