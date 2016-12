Actualidade

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai promover uma Consoada para os alunos estrangeiros, disse hoje à Lusa João Canavilhas, vice-reitor para o ensino e internacionalização desta instituição.

"Pretende-se acima de tudo que os alunos, nesta noite [dia 24], se sintam na sua segunda casa como se estivessem na sua primeira casa e que possam passar esta data acompanhados e com a maior normalidade possível, dentro das circunstâncias", referiu.

João Canavilhas explicou que este é o segundo ano em que a iniciativa é realizada, sendo que a ideia de promover o jantar exatamente no dia 24 surgiu depois de a UBI ter verificado que apesar de alguns alunos estrangeiros passarem o Natal com família que têm no país ou com colegas, também havia alguns que acabavam por passar a noite sozinhos.