Actualidade

A temática da nova edição da revista Egoísta, inspirada na época natalícia, é o "céu", aquilo que nos resta, segundo o editorial, assinado pelo diretor Mário Assis Ferreira, no qual alude ao terrorismo e às questão dos refugiados.

"Resta-nos, pois, a verdade deste Céu que nos envolve em época natalícia. Um Céu que não é, apenas, o que contempla a festa da família, a alegria dos presentes, o riso das crianças, a solidariedade dos amigos, o gesto pio para alívio de consciência", escreve Assis Ferreira.

O diretor refere ainda que "esse é o mesmo Céu que se ensombra na contemplação das iniquidades do mundo, no descaso votado a milhões de refugiados, na barbárie do terrorismo, nas guerras fratricidas alimentadas por inomináveis desígnios".