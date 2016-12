Actualidade

As alfândegas da Nigéria apreenderam 102 sacos de 50 quilogramas de arroz feito com plástico para ser vendido por ocasião das festas do fim do ano, na capital económica do país, Lagos.

Os sacos "arroz de plástico", marcado como o "melhor arroz de tomate" ("best tomato rice", em inglês), não indicavam a origem, nem a data de empacotamento e foram apreendidos na segunda-feira, no bairro de Ikeja, na cidade com 20 milhões de habitantes, disse na terça-feira um responsável das alfândegas, que pediu o anonimato.

Os serviços alfandegários pensam que os sacos entraram clandestinamente no país, provenientes da China, através do porto de Lagos, numa altura em que a Nigéria proibiu a importação de arroz para estimular a produção local deste alimento de base, acrescentou.