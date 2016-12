Vaticano

Chama-se The Catholic app e tem um objetivo: ajudar os católicos ‘pecadores’ a encontrarem a absolvição mais próxima, graças a um sistema de geolocalização que indica as igrejas, e logo, os confessionários mais próximos. Ainda não foi lançada, mas já foi anunciada, no Vaticano, pelo arcebispo de Edimburgo Leo Cushley, tendo um site (thecatholicapp.com) onde se explica tudo o que esta nova aplicação tem para oferecer.

Destinada sobretudo aos fiéis com idades entre os 18 e os 55 anos, trata-se de uma app que quer mudar «a forma como a Igreja leva a misericórdia de Deus ao mundo contemporâneo», com vantagens para quem usa e também para as dioceses.

Senão veja-se: torna desnecessário a impressão da informação sobre horários de missas e confissões, ao mesmo tempo, que serve de linha direta de comunicação com os fiéis. Para quem usa, ajuda a encontrar a missa mais próxima e fornece «inspiração espiritual», enviada para os dispositivos.