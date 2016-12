PULMONALE

Para ajudar os portugueses a deixar de fumar, a Associação de Luta Contra o Cancro do Pulmão – PULMONALE contribui com o Simulador T. Vá ao site www.pulmonale.pt , faça a simulação e descubra muitas razões para que a sua primeira grande resolução de 2017 seja deixar de fumar,

Com o início de um novo ano, todos nós nos comprometemos a cumprir novos objetivos, metas pessoais e profissionais. São as chamadas resoluções de ano novo e todos as elencamos quando as 12 badaladas assinalam a chegada de um novo ano. Praticar uma alimentação saudável, inscrever num ginásio e iniciar uma atividade física e deixar de fumar são algumas das resoluções mais comuns e desejadas pelos portugueses.

2017 é já um ano de grandes resoluções no campo da cessação tabágica e da luta contra o tabagismo: o Governo vai comparticipar os medicamentos para deixar de fumar com prescrição médica obrigatória e promete abrir mais 42 consultas de cessação tabágica já no mês de janeiro, elevando para 187 os pontos de ajuda especializada e intensiva por todo o país.

A PULMONALE vai ajudar também todos aqueles que planeiam e desejam deixar de fumar em 2017 disponibilizando no seu site, um simulador que dá indicações sobre o quanto se poupa – em dinheiro e em saúde – ao largar o cigarro. Para saber os seus “ganhos” e resolver de uma vez por todas deixar de fumar, basta introduzir a idade atual, a data de quando começou a fumar e quantos cigarros consome habitualmente durante a semana e ao fim-de-semana.

O resultado é ilustrativo e incentivador: deixe os cigarros em 2016 e inicie 2017 com vontade e determinação para abandonar um vício que provoca cancro do pulmão, laringe, esófago, bexiga e rim; doenças pulmonares como bronquite crónica e enfisema pulmonar e doenças cardiovasculares. se as doenças provocadas pelo consumo de tabaco não forem razão suficiente para resolver abandonar o hábito de fumar, lembre-se que o tabaco causa rugas, dentes escurecidos, olheiras, celulite e enfraquece o cabelo.