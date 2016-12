Berlim/Atentado

A polícia antiterrorismo alemã fez hoje quatro detenções em Dortmund, no oeste do país, que estariam provavelmente ligadas à procura do suspeito do atentado de Berlim, divulgaram os canais de televisão alemães WDR e N-TV.

Dois apartamentos foram revistados e a polícia fez "quatro detenções", referiu a WDR no seu site da internet.

O canal de notícias N-TV referiu que as quatro pessoas são próximas do autor do atentado de Berlim, procurado por toda a polícia do país, e que estiveram em contacto com o suspeito no início deste ano.