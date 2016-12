Actualidade

O Município de Leiria aprovou hoje, em reunião de Câmara, um voto de louvor às comunidades educativas de Leiria pela melhoria da qualidade das aprendizagens.

Com esta iniciativa, a autarquia pretende deixar registada a gratidão, apreço e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelas comunidades educativas em prol dos estudantes e do seu sucesso, afirmando Leiria como Concelho Educador, refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A Câmara de Leiria considera que as comunidades educativas, "com o seu esforço e dedicação, têm contribuído para a melhoria da qualidade das aprendizagens e sucesso educativo dos alunos do concelho".