Concerto

Trata-se de um grupo de cantores que têm em comum uma paixão pela música espiritual negra, fé em Deus e a vontade de através da oração cantada proporcionar um espectáculo inigualável recheado de ritmo, palmas, amor, alegria e improviso.

Criada no final de 2010 em Lisboa, esta formação ecuménica de mais de 30 vozes, dirigida por Anastácia Carvalho conta com um vasto historial de actuações e colaborações com músicos de diferentes áreas musicais como, por exemplo, Marta Hugon, Luisa Sobral, Wraygunn, Rita Redshoes, Miguel Ângelo, Sean Riley and the Slow Riders, Costa Neto ou Shout!

Os Gospel Collective cantam em português e em inglês. O seu repertório vai beber ao repertório gospel norte-americano nas suas diferentes sonoridades, desde os espirituais negros (“Amazing Grace” ou “No more my Lord”) aos tradicionais (“Happy Day”, “Swing Low“, “Oh When the Saints”), passando também pela Soul (“Say a little prayer for you”) chegando ao Urban Gospel através de temas dos aclamados compositores Kirk Franklin, Fred Hammond ou Kurt Karr. Nesta quadra Natalícia não irão faltar os icónicos temas “Silent Night”, “Oh Holy Night”, “Cantai que o Salvador chegou”, entre outros.

Com entrada livre, os visitantes do Casino Lisboa poderão assistir ao concerto dos Gospel Collective no Arena Lounge.