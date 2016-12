teatro

O Teatro da Trindade, em Lisboa recebe Um Conto de Natal, com produção do Teatro da Terra.

(Re)descubra este clássico de Charles Dickens que conta com encenação de Maria João Luís e Ricardo Neves-Neves, se quiser entrar da melhor forma no espirito natalício. Em cena entre os dias 28 e 30 de dezembro, sempre às 21h30.

“O Natal do Sr. Scrooge” ou “ Um Conto de Natal” é um dos mais conhecidos contos da literatura universal e o mais conhecido Conto de Natal. Escrito por Dickens em 1843, um dos maiores caricaturistas sociais de todos os tempos e talvez aquele que melhor soube apreender e transmitir o espirito natalício.

A adaptação deste Conto, por Ricardo Neves-Neves, está focada na criação de um ambiente de fantasia e apreço por esta tradição universal, pretendendo-se assim procurar materiais dramatúrgicos válidos para a construção de um espetáculo tocante e sensível à imaginação e fantasia infantil.

O Sr. Scrooge é um homem avarento que abomina a época natalícia, e trabalha num escritório em Londres com o seu empregado, um pai de quatro crianças. Numa véspera de Natal recebe a visita do espírito do seu ex-sócio Jacob Marley, morto sete anos antes nesse mesmo dia. Marley diz-lhe que não pode descansar em paz, já que não foi bom nem generoso, mas que Scrooge terá a sua oportunidade e que três espíritos o visitarão. Depois da visita destes três espíritos, Scrooge amanhece como um novo homem, passa a amar o espírito do Natal e a ser generoso com os que precisam, incluindo o seu infeliz empregado.