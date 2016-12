natal e nao novo

O Lisbon Bar Show só se realiza para o ano, mas com o Natal e o Ano Novo tão perto é obrigatório ter alguns cocktails por perto. Assim, enquanto espera pelo evento, o Destak pediu ao Dr. Alberto Pires, Presidente do Lisbon Bar Show duas receitas para que não faltem brindes.

A primeira proposta (na fotografia) chama-se Licor de Tangerina dos Açores e é composto por sumo limão galego, xarope de açúcar, clara de ovo e bitter de chocolate.



O segundo cocktail é confeccionado com gin, sumo de limão, doce de figo e deve ser completado com espumante.

Lisbon Bar Sow

A IV edição do evento está marcada para os dias 16 e 17 de maio, no Convento do Beato, em Lisboa. A iniciativa reúne todos os anos 4 mil visitantes nos dois dias e tem 90% do mercado em exposição.