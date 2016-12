concerto

A plateia do Coliseu dos Recreios já está esgotada, mas os Capitão Fausto disponibilizaram um número limitado de bilhetes para camarotes.

Tomás Wallenstein, Domingos Coimbra, Francisco Ferreira, Manuel Palha e Salvador Seabra são os Capitão Fausto e preparam-se para uma grande celebração em forma de concerto, agendada já para esta noite, às 22h, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A antecipar o espetáculo de hoje, os Capitão Fausto já apresentaram o videoclip do tema Tem de Ser.

Na bagagem têm três LP editados: Gazela (2011), Pesar o Sol (2014) e Capitão Fausto Têm os Dias Contados (2016). Com o último registo, cheio de arranjos de metais, instrumentos de sopro e um compassar distinto no rasgar das guitarras, os Capitão Fausto atingem mais maturidade. As canções deste terceiro disco são cozinhadas entre o rock e a pop.

Em jeito de conclusão, Domingos Coimbra (baixista) deixa «um obrigado a quem tem crescido connosco, um obrigado a quem nos ajudou a crescer, e da minha parte, um obrigado ao Tomás, ao Manuel, ao Salvador e ao Francisco por fazerem de mim um gajo feliz e completo, com ou sem Coliseu».

Local: Coliseu dos Recreios

Horário: 22 de dezembro, 22h