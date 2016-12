concerto

Amanhã, dia 23 de dezembro, às 22h30, os Pop Dell’Arte servem uma pré-consoada cheia de clássicos mas também de novos temas, apresentados pela primeira vez. Há after party até às 6h, com o DJ Nuno Rabino.

Um ano depois do magnífico concerto dos 30 Anos dos Pop Dell'Arte no Sabotage, a banda de João Peste regressa na noite de 23 de Dezembro para uma véspera de Consoada delirante. O alinhamento conta com clássicos como “Sonhos Pop”, “Querelle”, “Avanti Marinaio”, “My Funny Ana Lanna” ou “My Rat Ta-Ta”, mas também com novos temas, inéditos, como “La La La (It’s A Wonderful World)”, “AnoMinous”, “Panoptical Architecture For Empty Streets In A Silent City” e “After The Future”.

Preço: €10€

A dia 25 de dezembro, dia de Natal, pelas 23h30, o clube lisboeta desembrulha a belíssima surpresa da música portuguesa: o novo projeto de Mitó Mendes e Sandra Baptista intitulado Señoritas, em estreia no Sabotage. Na after party conte com música indiscreta no DJ Set de João Peste.

Señoritas é o novo projeto de Mitó Mendes (A Naifa) e Sandra Baptista (A Naifa/Sitiados). Em 2015, as Señoritas criam uma nova identidade, partilhando o gosto comum de ensaiar, compor e tocar juntas. Desta vontade, nasce o disco de estreia "Acho que é meu dever não gostar": 12 canções que giram em torno de um universo feminino, tendencialmente urbano.

Preço: €6