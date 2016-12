BES

O presidente do PSD acusou o Governo de ter feito "uma encenação" ao anunciar uma solução para os lesados do BES e disse esperar que o primeiro-ministro explique hoje no parlamento se a solução envolve riscos para os contribuintes.

Em declarações aos jornalistas à margem do IV Encontro Anual do Conselho da Diáspora, em Cascais, Pedro Passos Coelho lamentou ter de comentar um assunto sobre o qual nada sabe, quando questionado sobre a anunciada solução para os lesados do Banco Espírito Santo (BES).

"É um vício deste Governo. Faz anúncios, faz encenações, depois dá de forma particular, mas sem assumir a paternidade, informações a órgãos de comunicação social. E depois acha que com isso as pessoas ficam informadas sobre o que se vai passar. Mas não é bem assim, o Governo tem de dizer o que a gente não sabe", disse o ex-primeiro-ministro.