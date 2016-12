Autárquicas

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, não excluiu hoje coligações com o CDS-PP para as Câmaras de Lisboa e do Porto, sem se pronunciar sobre um eventual apoio social-democrata a Assunção Cristas.

À margem do encontro anual do Conselho da Diáspora, que decorre em Cascais, o líder do PSD foi questionado se não exclui um apoio à líder do CDS-PP, que já anunciou a candidatura a Lisboa nas próximas autárquicas, tendo respondido que os centristas e os sociais-democratas "são parceiros preferenciais" e por isso já celebraram um acordo muito semelhante a outros feitos em eleições autárquicas passadas.

"Se por ventura não for possível virmos a ter uma coligação com o CDS em Lisboa e no Porto, isso não quer dizer que não sejamos, na mesma, parceiros naturais", acrescentou, sem se pronunciar em concreto sobre negociações entre os dois partidos para um eventual apoio a Cristas, que foi noticiado por alguns jornais no passado fim de semana.