gastronomia

O Mercado Saloio acontece todos os sábados de manhã no Mercado da Vila. A novidade é que no dia 24, os “saloios” levam até Cascais o melhor para a sua consoada, das 6h30 às 14h. A restauração estará até às 17h.

A partir das 6h30 até às 14h, há uma peixaria repleta de peixe fresco, postas de bacalhau, bancas com couves acabadas de colher e sacas com batatas. Isto falando apenas da ceia tradicional porque, como habitualmente, haverá pão, queijos e enchidos caseiros para as entradas, flores e centros de mesa para a decoração a mesa e frutos frescos ou secos para terminar. Para os mais gulosos, as padeiras do Mercado da Vila terão sonhos, filhós e bolo-rei.

Com este Mercado Saloio com horário alargado no dia 24 de dezembro, o Mercado da Vila pretende «dar aos visitantes e habitantes da região da Grande Lisboa a possibilidade de adquirirem produtos de confiança, frescos e biológicos para a sua quadra natalícia, evitando a confusão e as filas de espera das grandes superfícies, ao mesmo tempo que ajudam os produtores e vendedores locais».

Horário de NATAL: Mercado Saloio, Peixaria, Talho até às 14h e Restauração aberto dia 24 de dezembro até às 17h (exceto 25 de dezembro).