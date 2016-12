animação

Passe um dia divertido em família, das 15h às 23h, na Diverlândia. Depois da Consoada e do tradicional almoço de Natal, a FIL oferece uma oportunidade de se divertir e ao mesmo tempo gastar as calorias acumuladas com os prazeres gastronómicos da quadra.

Com entrada livre, espaço climatizado, parque de estacionamento e gastronomia variada, a FIL Diverlândia é uma opção original.