concerto

O Casino Lisboa continua a oferecer música no ciclo de concertos Arena Live. O próximo artista a subir ao palco é Jimmy P.

Na próxima segunda-feira, 26 de dezembro, o Casino Lisboa retoma os concertos Arena Live e recebe Jimmy P, que se estreia nesse palco a partir das 22h. O intérprete vai atuar no centro do Arena Lounge para apresentar o mais recente álbum, sem esquecer outros êxitos discográficos da sua carreira. Editado este ano, Essência distingue-se por temas como Valer a Pena ou Entre as Estrelas (feat. Diogo Piçarra).

Jimmy P, alter-ego para Joel Plácido, é um dos sólidos e consistentes talentos da nova geração de artistas nacionais. A fusão do hip hop, reggae, R&B e rock, aliada a uma performance contagiante, tornam o músico num artista camaleónico que estabelece cumplicidade com o público.