Actualidade

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, desceu em outubro para 243.208 milhões de euros, menos 1.212 milhões de euros do que em setembro, segundo o Boletim Estatístico do Banco de Portugal.

Quanto à dívida líquida dos depósitos da administração pública, aumentou para 224.561 milhões de euros, acima dos 223.149 milhões de euros registados em setembro.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2017 (OE2017), o Governo prevê que a dívida pública aumente de 129% do PIB em 2015 para 129,7% do PIB este ano, estimando retomar uma trajetória de redução em 2017, para os 128,3%.