Actualidade

O crescimento da economia norte-americana no terceiro trimestre foi revisto em alta para 3,5%, mais três décimas do que o calculado em final de novembro, informou hoje pelo Departamento do Comércio.

De julho a setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anual de 3,5%, o maior crescimento desde o terceiro trimestre de 2014, quando a primeira estimativa apontava para 2,9% e os analistas antecipavam agora uma ligeira subida para 3,3%.

Ainda assim, os analistas defendem que este ritmo de crescimento será difícil de manter no último trimestre do ano, para o qual preveem que fique pelos 2,2%.