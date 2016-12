Actualidade

A Companhia de Dança de Matosinhos está a nascer e lançou uma campanha de angariação de fundos para recolher os 2.750 euros que faltam para realizar uma versão do primeiro espetáculo para programadores, disseram hoje as fundadoras.

"Estamos a criar uma nova companhia de dança. Mas é muito difícil dar os primeiros passos, porque ninguém aceita apresentar nas suas salas uma companhia que desconhece. Assim, pensámos numa nova estratégia: convidar programadores de festivais e diretores de teatros a vir a Matosinhos e a Lisboa para assistirem à versão reduzida do nosso futuro espetáculo 'Tripaliaum'", pode ler-se no texto publicado na plataforma PPL (http://ppl.com.pt/pt/prj/companhia-danca-matosinhos), onde a campanha foi lançada.

Para além desta versão "redux" do "Tripalium", que conta com cenografia de Gustavo Oliveira, a Companhia de Dança de Matosinhos, fundada por Diana Amaral e Sara Silva, vai também apresentar "Uma Bailarina Espe(ta)cular", naquilo que descrevem como um "'showcase' duplo para programadores" nas duas cidades, a realizar nos dias 12 de março em Matosinhos e 15 do mesmo mês em Lisboa, no Teatro do Bairro.