Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu hoje a "unidade nacional", considerando que há uma vocação natural dos portugueses e uma excelência dos melhores, apesar de haver muitas vezes o complexo em considerá-los como tais.

No encerramento do IV encontro anual do Conselho da Diáspora, que hoje decorreu em Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa falou da experiência que sempre teve em reuniões internacionais de que os portugueses são "melhores na generalidade dos casos do que os melhores" que vêm de outras economias e sociedades, o que se aplica "aos sucessivos presidentes da República, primeiros-ministros, governantes e responsáveis políticos".

"Há uma vocação natural dos portugueses e há uma excelência daqueles que são dos melhores dos portugueses e que nós temos muitas vezes o complexo de considerar como tais", enfatizou.