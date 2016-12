Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) desafiou hoje o primeiro-ministro e o PS a mudarem a lei sobre a venda de produtos de risco aos balcões dos bancos, para que não haja "mais lesados" neste setor.

Para além dos lesados do BES (Banco Espírito Santo), cuja solução o Bloco diz que irá analisar com "muita atenção", a coordenadora do partido chamou hoje a atenção no parlamento para o perigo de "mais lesados no futuro" existirem se não for proibida a venda de produtos perigosos aos balcões" dos vários bancos.

"O BE aqui [parlamento] trará as propostas novamente para ver se fazemos caminho", assinalou Catarina Martins no debate quinzenal no parlamento, dirigindo-se ao primeiro-ministro, António Costa, e lembrando que o BE apresentou no passado iniciativas legislativas sobre esta matéria que mereceram então voto contra de PSD e CDS-PP e a abstenção do PS.