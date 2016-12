Actualidade

A Mitsubishi Fuso, situada em Tramagal, concelho de Abrantes, distrito de Santarém, anunciou hoje um aumento extraordinário dos salários dos seus trabalhadores a partir de 01 de janeiro.

Em comunicado, a empresa afirma que espera fechar o ano com um crescimento do volume de produção na ordem dos 7%, comparativamente a 2015, tendo decidido realizar "um ajustamento de salários extraordinário", em quatro níveis (100, 70, 50 e 30 euros), com os maiores crescimentos a acontecerem nos escalões salariais mais baixos.

O anúncio foi feito hoje durante o tradicional almoço de Natal oferecido pela Mitsubishi Fuso Truck Europe aos trabalhadores.