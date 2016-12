Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu hoje que os portugueses pagaram em impostos e degradação de serviços públicos o preço da permanência no poder do primeiro-ministro e da solução governativa atual.

"Este ano todos os portugueses pagaram em impostos e em degradação de serviços públicos o preço da sua permanência no poder e o preço da sua solução governativa", afirmou Assunção Cristas no parlamento, no debate quinzenal com o primeiro-ministro, António Costa.

A líder centrista fez um balanço do ano governativo e ofereceu presentes simbólicos ao chefe do executivo: um par de óculos, porque "as vezes vê as coisas desfocadas, tudo muito cor-de-rosa", um "soro da verdade" para reconhecer a "avaliação política" do anterior Governo, e um pacote das propostas apresentadas pelo CDS.