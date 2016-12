Actualidade

Os acionistas da Alitalia aprovaram o arranque das negociações com as organizações representativas dos trabalhadores e com os fornecedores para obter uma "redução radical dos custos" da companhia aérea italiana.

"Os próximos dois meses são cruciais para a Alitalia. É de vital importância que os trabalhadores da empresa e os principais parceiros, como os fornecedores e os sindicatos, aceitem as mudanças radicais que são urgentes", afirmou o presidente executivo da Alitalia, Cramer Ball.

De acordo com o responsável, "só dessa forma será possível obter novo financiamento por parte dos acionistas", sem o qual, acrescentou, "a Alitalia não terá futuro".