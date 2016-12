Actualidade

Os centros de saúde de Coimbra vão estar abertos ao público no dia 26, segunda-feira, com uma equipa para atendimento de situações de doença aguda, anunciou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

A abertura ao público no dia em que o Governo concede tolerância de ponto ocorre entre as 10:00 e as 18:00 e abrange os centros de saúde de Celas, Eiras, Fernão de Magalhães, Norton de Matos, Santa Clara e São Martinho. A iniciativa enquadra-se "no âmbito das medidas preconizadas no Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas - Módulo Inverno 2016/2017", afirma, em comunicado, a ARSC.

A medida "está em consonância com os procedimentos adotados internamente pelas administrações dos hospitais no controle da situação resultante do aumento da procura dos serviços de urgência nesta altura", adianta.