Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje dois projetos de resolução, apresentados pelo PCP e pelo BE, para a uniformização do calendário escolar no ensino pré-escolar e básico.

Ambas as recomendações ao Governo foram aprovadas com a abstenção do PS e do PSD e votos favoráveis das restantes bancadas.

A iniciativa apresentada pelo PCP refere as "preocupações manifestadas pela comunidade escolar relativamente ao calendário escolar, em particular quanto às diferenças existentes na determinação da atividade letiva para a educação pré-escolar e para os diversos ciclos do ensino básico".