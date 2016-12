Actualidade

Um conjunto de ações previstas pela ACISO - Associação Empresarial de Ourém-Fátima para promover Fátima como destino turístico podem reforçar a marca Portugal e desenvolver a região e o país em termos económicos.

A ACISO assinou hoje protocolos de apoio com o Turismo de Portugal, com a Entidade Regional de Turismo do Centro e com a Câmara Municipal de Ourém e divulgou um conjunto de ações que vai desenvolver em 2017 para afirmar Fátima como destino religioso.

O presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, adiantou que o objetivo desta parceria é "aumentar a atratividade do destino Fátima", que, por sua vez, irá aumentar a atração da marca do Centro de Portugal. Desta forma, poderá aumentar a "produtividade e competitividade da região".