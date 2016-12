Actualidade

O PAN reconheceu hoje "passos positivos e boas intenções" na descarbonização da economia e garantiu não duvidar das intenções do primeiro-ministro, mas defendeu a necessidade de se ir "a jogo com medidas mais concretas".

"Não temos dúvidas quanto às suas intenções políticas, mas deverá concordar que é preciso irmos a jogo com medidas mais concretas", disse o deputado do PAN, André Silva, dirigindo-se ao primeiro-ministro, António Costa, no debate quinzenal na Assembleia da República.

Atribuindo a António Costa a "bola de ouro 2016 no campeonato da retórica" ambiental, André Silva recordou as declarações do primeiro-ministro há um mês, em Marraquexe, quando assumiu o "firme compromisso, perante o mundo inteiro" de Portugal ser neutro em termos de emissões de gases de efeito de estufa até 2050.