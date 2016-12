Actualidade

O tarifário intermodal Andante vai ser atualizado a 01 de janeiro de 2017, anunciou hoje a Metro do Porto, referindo que o aumento médio geral vai ser de 1,5%, embora títulos como o Z2 não mudem de preço.

A empresa lembra que os títulos Andante, aplicáveis na rede do Metro do Porto, da STCP, dos suburbanos da CP Porto e nos operadores rodoviários privados da Área Metropolitana do Porto não eram aumentados desde 2012 e salienta que "alguns títulos têm aumento zero (...) ou abaixo desse valor médio" de 1,5%, como é o caso da assinatura mensal Z2.

Desta forma, os títulos individuais Z2 mantêm-se nos 1,20 euros, enquanto a assinatura para essas zonas passa de 30,10 para 30,30 euros.