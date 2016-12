Actualidade

O Boavista, com dois golos na primeira parte, venceu hoje o Nacional por 2-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Funchal.

Um golo do azeri Emin Makhmudov, logo aos 11 minutos, conferiu vantagem à equipa 'azadrezada', formação que foi para o intervalo já a vencer por 2-0, depois do tento de Renato Santos, aos 32.

Com esta vitória, o Boavista saltou para um tranquilo nono lugar na prova, agora com 17 pontos, enquanto o Nacional arrisca-se a ficar na zona de descida, sendo 15.º com 11 pontos, mas pode ainda descer mais posições no fecho da ronda.