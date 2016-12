Actualidade

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou hoje cinco feridos, dois deles crianças, e obrigou hoje ao corte total desde as 17:26 da Estrada Nacional (EN) 203, em Deocriste, Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "as duas crianças sofreram ferimentos ligeiros, sendo que, dos três adultos, um ficou ferido com gravidade".

Após desencarceramento, os cinco feridos foram transportados para o hospital de Viana do Castelo.