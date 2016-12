Manolo

Sofia Vergara não cabe em si de contente com o debute do seu filho de 24 anos no mundo da moda. Sim, Manolo Gonzalez Vergara não herdou só o apelido da mãe, também tem os seus traços latinos e sensuais. Assim de comprova no ensaio fotográfico protagonizado para a revista Paper, inspirado na estética dos filmes do realizador espanhol Pedro Almodóvar.

A atriz, estrela da série cómica Uma Família Muito Moderna, não escondeu o seu orgulho no resultado e partilhou na sua conta no Instagram imagens do rapaz ao lado da modelo Stevie DeFelice. «Espero que ela [Stevie] não tenha ficado muito traumatizada», brincou Manolo nas redes sociais.

Também no mundo virtual, há um mês, o rapaz divulgara estar a dar os primeiros passos na realização, numa curta-metragem intitulada Post Mortem. Em 2014, aparecera ao lado da mãe num anúncio para marca de champôs Head & Shoulders.