Actualidade

Um avião com destino ao aeroporto de East Midlands, no Reino Unido, aterrou hoje de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, disse fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o pedido de auxílio deveu-se à aproximação à pista de um avião com "fumo a bordo".

O alerta registado pelo CDOS às 17:32 foi feito pela Central de Socorros do Aeroporto, mas cerca das 18:40 a ocorrência estava em fase de "desmobilização", depois de a aterragem ter "decorrido com normalidade".