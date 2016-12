Actualidade

O árbitro António Nobre, da associação de Leiria, confirmou a suspensão do encontro entre o Freamunde e o Vizela, da II Liga de futebol, depois de ter sido interrompido aos 60 minutos devido ao nevoeiro.

O nevoeiro que pairava no estádio do Freamunde teimou em não desaparecer ao final de uma interrupção de 30 minutos e o árbitro decidiu que não existiam condições para a continuidade da partida.

Os restantes 30 minutos do jogo, relativo à 20.ª jornada da II Liga, e o qual o Freamunde vencia por 1-0, com golo de Diogo Ramos, vai ser disputado num dia a combinar por ambas as equipas.