Actualidade

O Sporting de Braga venceu hoje o Moreirense por 2-1 e reforçou o terceiro lugar da I Liga de futebol, em jogo da 15.ª jornada da prova, disputado em Braga.

Neste dérbi do Minho, os 'arsenalistas' adiantaram-se aos 33 minutos, através de André Pinto, permitiram que o Moreirense ainda igualasse aos 41, por Dramé, mas Ricardo Ferreira, aos 79, anotou o tento vitorioso do Braga.

A vitória permite aos bracarenses manterem-se no terceiro lugar com 32 pontos, a dois do segundo, o FC Porto, enquanto o Moreirense cai para a zona de descida, sendo agora 17.º e penúltimo com 11 pontos.