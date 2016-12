Actualidade

O primeiro-ministro considerou hoje que o Governo termina 2016 "com chave de ouro", ao conseguir um acordo de concertação social em torno do salário mínimo, depois de ter registado "a melhor" execução orçamental dos últimos 42 anos.

Estas posições foram assumidas por António Costa no jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS, após breves intervenções - ambas bem-humoradas - do líder da bancada socialista, Carlos César, e do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Com mais de uma dezena de membros do executivo a ouvi-lo, entre os quais os ministros das Finanças (Mário Centeno) e dos Negócios Estrangeiros (Augusto Santos Silva), António Costa destacou sobretudo a ação do titular da pasta do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, ao nível do Conselho de Concertação Social.